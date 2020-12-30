تعرف على مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الأربعاء 30-12-2020
الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 04:41 ص
الدستورطباعة
يرصد المسلمون بشكل يومي مواقيت الصلاة في مصر، بناءً على نشرة دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تحديد التوقيتات بناءً على الدرجة الفلكية لكل صلاة.
ومن المعروف أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، حيث يؤدي المسلم 5 صلاوات يوميًا فرضا على البالغ العاقل، بالإضافة للصلوات تؤدى في مناسبات دينية مختلفة مثل: صلاة العيدين وصلاة الجنازة وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف.
الإسكندرية (الفجْر 5:25 AM - الشروق 6:58 AM - الظُّهْر 12:03 PM - العَصر 2:49 PM - المَغرب 5:07 PM - العِشاء 6:31 PM).
الفيوم (الفجْر 5:18 AM - الشروق 6:50 AM - الظُّهْر 11:59 AM - العَصر 2:49 PM - المَغرب 5:08 PM - العِشاء 6:30 PM).
الإسماعيلية (الفجْر 5:14 AM - الشروق 6:47 AM - الظُّهْر 11:53 AM - العَصر 2:40 PM - المَغرب 4:59 PM - العِشاء 6:22 PM).
بورسعيد (الفجْر 5:15 AM - الشروق 6:49 AM - الظُّهْر 11:53 AM - العَصر 2:39 PM - المَغرب 4:57 PM - العِشاء 6:21 PM).
مرسى مطروح (الفجْر 5:35 AM - الشروق 7:09 AM - الظُّهْر 12:13 PM - العَصر 2:59 PM - المَغرب 5:17 PM - العِشاء 6:41 PM).
العريش (الفجْر 5:09 AM - الشروق 6:43 AM - الظُّهْر 11:47 AM - العَصر 2:33 PM - المَغرب 4:52 PM - العِشاء 6:16 PM).
شرم الشيخ (الفجْر 5:02 AM - الشروق 6:33 AM - الظُّهْر 11:45 AM - العَصر 2:38 PM - المَغرب 4:57 PM - العِشاء 6:18 PM).
ومن المعروف أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، حيث يؤدي المسلم 5 صلاوات يوميًا فرضا على البالغ العاقل، بالإضافة للصلوات تؤدى في مناسبات دينية مختلفة مثل: صلاة العيدين وصلاة الجنازة وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف.
مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاءالقاهرة والجيزة (الفجْر 5:18 AM - الشروق 6:50 AM - الظُّهْر 11:57 AM - العَصر 2:46 PM - المَغرب 5:04 PM - العِشاء 6:27 PM).
الإسكندرية (الفجْر 5:25 AM - الشروق 6:58 AM - الظُّهْر 12:03 PM - العَصر 2:49 PM - المَغرب 5:07 PM - العِشاء 6:31 PM).
الفيوم (الفجْر 5:18 AM - الشروق 6:50 AM - الظُّهْر 11:59 AM - العَصر 2:49 PM - المَغرب 5:08 PM - العِشاء 6:30 PM).
الإسماعيلية (الفجْر 5:14 AM - الشروق 6:47 AM - الظُّهْر 11:53 AM - العَصر 2:40 PM - المَغرب 4:59 PM - العِشاء 6:22 PM).
بورسعيد (الفجْر 5:15 AM - الشروق 6:49 AM - الظُّهْر 11:53 AM - العَصر 2:39 PM - المَغرب 4:57 PM - العِشاء 6:21 PM).
مواعيد الصلاة اليوم في مصرالأقصر (الفجْر 5:06 AM - الشروق 6:35 AM - الظُّهْر 11:52 AM - العَصر 2:49 PM - المَغرب 5:08 PM - العِشاء 6:28 PM).
مرسى مطروح (الفجْر 5:35 AM - الشروق 7:09 AM - الظُّهْر 12:13 PM - العَصر 2:59 PM - المَغرب 5:17 PM - العِشاء 6:41 PM).
العريش (الفجْر 5:09 AM - الشروق 6:43 AM - الظُّهْر 11:47 AM - العَصر 2:33 PM - المَغرب 4:52 PM - العِشاء 6:16 PM).
شرم الشيخ (الفجْر 5:02 AM - الشروق 6:33 AM - الظُّهْر 11:45 AM - العَصر 2:38 PM - المَغرب 4:57 PM - العِشاء 6:18 PM).