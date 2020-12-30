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الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تعرف على مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الأربعاء 30-12-2020

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 04:41 ص
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
الدستور
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يرصد المسلمون بشكل يومي مواقيت الصلاة في مصر، بناءً على نشرة دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تحديد التوقيتات بناءً على الدرجة الفلكية لكل صلاة.

ومن المعروف أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، حيث يؤدي المسلم 5 صلاوات يوميًا فرضا على البالغ العاقل، بالإضافة للصلوات تؤدى في مناسبات دينية مختلفة مثل: صلاة العيدين وصلاة الجنازة وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف.

مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء

القاهرة والجيزة (الفجْر 5:18 AM - الشروق 6:50 AM - الظُّهْر 11:57 AM - العَصر 2:46 PM - المَغرب 5:04 PM - العِشاء 6:27 PM).

الإسكندرية (الفجْر 5:25 AM - الشروق 6:58 AM - الظُّهْر 12:03 PM - العَصر 2:49 PM - المَغرب 5:07 PM - العِشاء 6:31 PM).

الفيوم (الفجْر 5:18 AM - الشروق 6:50 AM - الظُّهْر 11:59 AM - العَصر 2:49 PM - المَغرب 5:08 PM - العِشاء 6:30 PM).

الإسماعيلية (الفجْر 5:14 AM - الشروق 6:47 AM - الظُّهْر 11:53 AM - العَصر 2:40 PM - المَغرب 4:59 PM - العِشاء 6:22 PM).

بورسعيد (الفجْر 5:15 AM - الشروق 6:49 AM - الظُّهْر 11:53 AM - العَصر 2:39 PM - المَغرب 4:57 PM - العِشاء 6:21 PM).

مواعيد الصلاة اليوم في مصر

الأقصر (الفجْر 5:06 AM - الشروق 6:35 AM - الظُّهْر 11:52 AM - العَصر 2:49 PM - المَغرب 5:08 PM - العِشاء 6:28 PM).

مرسى مطروح (الفجْر 5:35 AM - الشروق 7:09 AM - الظُّهْر 12:13 PM - العَصر 2:59 PM - المَغرب 5:17 PM - العِشاء 6:41 PM).

العريش (الفجْر 5:09 AM - الشروق 6:43 AM - الظُّهْر 11:47 AM - العَصر 2:33 PM - المَغرب 4:52 PM - العِشاء 6:16 PM).

شرم الشيخ (الفجْر 5:02 AM - الشروق 6:33 AM - الظُّهْر 11:45 AM - العَصر 2:38 PM - المَغرب 4:57 PM - العِشاء 6:18 PM).

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