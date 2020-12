تعرف على مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الأربعاء 30-12-2020

مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء

مواعيد الصلاة اليوم في مصر

يرصد المسلمون بشكل يومي مواقيت الصلاة في مصر، بناءً على نشرة دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تحديد التوقيتات بناءً على الدرجة الفلكية لكل صلاة.ومن المعروف أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، حيث يؤدي المسلم 5 صلاوات يوميًا فرضا على البالغ العاقل، بالإضافة للصلوات تؤدى في مناسبات دينية مختلفة مثل: صلاة العيدين وصلاة الجنازة وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف.القاهرة والجيزة (الفجْر 5:18 AM - الشروق 6:50 AM - الظُّهْر 11:57 AM - العَصر 2:46 PM - المَغرب 5:04 PM - العِشاء 6:27 PM).الإسكندرية (الفجْر 5:25 AM - الشروق 6:58 AM - الظُّهْر 12:03 PM - العَصر 2:49 PM - المَغرب 5:07 PM - العِشاء 6:31 PM).الفيوم (الفجْر 5:18 AM - الشروق 6:50 AM - الظُّهْر 11:59 AM - العَصر 2:49 PM - المَغرب 5:08 PM - العِشاء 6:30 PM).الإسماعيلية (الفجْر 5:14 AM - الشروق 6:47 AM - الظُّهْر 11:53 AM - العَصر 2:40 PM - المَغرب 4:59 PM - العِشاء 6:22 PM).بورسعيد (الفجْر 5:15 AM - الشروق 6:49 AM - الظُّهْر 11:53 AM - العَصر 2:39 PM - المَغرب 4:57 PM - العِشاء 6:21 PM).الأقصر (الفجْر 5:06 AM - الشروق 6:35 AM - الظُّهْر 11:52 AM - العَصر 2:49 PM - المَغرب 5:08 PM - العِشاء 6:28 PM).مرسى مطروح (الفجْر 5:35 AM - الشروق 7:09 AM - الظُّهْر 12:13 PM - العَصر 2:59 PM - المَغرب 5:17 PM - العِشاء 6:41 PM).العريش (الفجْر 5:09 AM - الشروق 6:43 AM - الظُّهْر 11:47 AM - العَصر 2:33 PM - المَغرب 4:52 PM - العِشاء 6:16 PM).شرم الشيخ (الفجْر 5:02 AM - الشروق 6:33 AM - الظُّهْر 11:45 AM - العَصر 2:38 PM - المَغرب 4:57 PM - العِشاء 6:18 PM).