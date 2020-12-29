التعليم تتيح نماذج استرشادية للصف الثاني الثانوي

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نماذج استرشادية لطلاب الصف الثاني الثانوي على موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي.ويمكن للطلاب الراغبين فى التدريب على نظام الأسئلة بالنظام الجديد الدخول عبر الرابط التالي:http:elearning1.moe.gov.eg، حيث يختار الطالب المرحلة الدراسية ثم الفصل الدارسي، ثم أمثلة استرشادية لنظام التقويم.ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان على أجهزة التابلت بالنظام الجديد الذي يعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.