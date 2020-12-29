نائبة بايدن تتلقى تطعيم كورونا

تلقت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، التطعيم ضد فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19).وحصلت نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء- على الجرعة الأولى من لقاح موديرنا.وقالت هاريس، فور تلقي اللقاح في المركز الطبي المتحد في العاصمة واشنطن، "أريد أن أشجع الجميع على تلقي اللقاح.. إنه آمن".