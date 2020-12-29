أسرة المخرج حاتم علي تقرر دفنه في سوريا

قررت أسرة المخرج الراحل حاتم علي نقل جثمانه إلى موطنه سوريا، وذلك بعد أن وافته المنية منذ ساعات قليلة بأحد الفنادق النيلية بالقاهرة.وأوضح عزوز عادل، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، أن نجلي الراحل سيقوما بالسفر مع جثمان والدهما يوم الخميس المقبل، لدفنه في مقابر أسرتهما هناك، حيث من المتوقع أن تنتهي هذه الإجراءات في غضون ساعات قليلة.وقدم الراحل في مصر عدة أعمال من ضمنها "تحت الأرض" لأمير كرارة ودينا الشربيني، و"حجر جهنم" لكندة علوش وشيرين رضا وإياد نصار، "كأنه إمبارح" لرانيا يوسف وأحمد وفيق، وآخرها "أهو ده اللي صار" عام 2019.