حصاد الاختبارات والمعامل الصناعية خلال 2020

حصلت "الدستور" علي حصاد مجال الاختبارات والمعامل والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة:أولًا مصلحة الكيمياء:• إجراء 39 ألف و496 تحليل لعينات غذائية وغير غذائية منها 17 ألف و189 بمعامل القاهرة، و18 ألف و854 تحليل بمعامل الإسكندرية، و2847 تحليل بمعامل السويس و364 تحليل بمعامل أسيوط، و242 تحليل بمعامل سفاجا.ثانيًا: الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة•إجراء 19904 اختبارات بمعامل الاختبارات الهندسية.•إجراء 17795 اختبارا بمعامل الاختبارات الكيماوية.•إجراء 5770 اختبارا بمعامل الاختبارات الغذائية.•إجراء 12900 اختبار بمعامل اختبارات الغزل والنسيج.•معايرة 9700 جهاز لضبط دقة القياس الأدوات والمعدات.•استحداث عدد (5) اختبارات فحوص غذائية جديدة.•تجديد تأهيل (12) معمل خاص بالقياسات والمعايرات الصناعية بـ(33) باراميتر.