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الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أشرف زكي: مكان دفن حاتم علي ستحدده أسرته

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 04:49 م
حاتم علي
حاتم علي
محمد مجدي
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توفى منذ ساعات قليلة المخرج السوري الكبير حاتم علي عن عمر يناهز 58 عامًا، بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، ليرقد جثمانه إلى وقتنا الحالي بأحد الفنادق النيلية للاستقرار على مكان وموعد دفنه.

وتواصلت "الدستور" مع الدكتور أشرف زكي، نقيب الفنانين، والذي كشف أنه يتابع عن قرب إجراءات وتصريحات دفن الراحل، الذي سيقوم أفراد عائلته بالاستقرار على مكان دفنه، سواء بداخل القاهرة أو في بلده سوريا.

وأشار زكي إلى أنه في غضون الدقائق المقبلة سيتم الاستقرار بشكل نهائي على تفاصيل دفن الراحل، سواء كانت في مصر أو سوريا، حيث ينتظر إنهاء الإجراءات الخاصة بدفنه، وبعدها ستتم معرفة تفاصيل مكان مثواه الأخير.

وكان آخر أعمال المخرج الراحل مسلسل "أهو ده اللي صار"، الذي تعاون خلاله مع الفنانة روبي وأحمد داوود ومحمد فراج، وصوره في أحد المواقع بمنطقة شبرامنت بأكتوبر، وذلك لمدة عام تقريبًا قبل أن يعرض في العام الذي تلاه.

وقدم حاتم علي، على مستوى الإخراج 49 عملا، ولعل مسلسل "الزير سالم" الذي عرض قبل 20 عاما، كان بمثابة التحول في مسيرة المخرج السوري، بعدما فرض نفسه وقتها على الساحة الإخراجية.

وأخرج مسلسلات سورية عديدة تعد جزءا مهما من أرشيف الدراما السورية، منها "فارس في المدينة 1997"، "مرايا 1998 - 1999"، "الفصول الأربعة 1999 - 2002، صلاح الدين الأيوبي 2001، عصي الدمع 2005، الملك فاروق 2007، وكذلك مسلسل عمر 2011، وغيرها من الأعمال.

كما كان قد أخرج عددًا من المسلسلات في الدراما المصرية، حيث بدأها بـ"تحت الأرض"، الذى خاص به أمير كرارة أولى بطولاته المطلقة في الدراما عام 2014، وبعدها مسلسل "حجر جهنم"، و"كأنه إمبارح".

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