إحالة قضية ضحية الشرطة لخبير تحقيقات

علمت "الدستور" أن والد الشاب ممدوح أمين، ضحية حلم دخول كلية الشرطة تقدم بطلب فتح التحقيقات من جديد إلى النائب العام.وكشف مصدر بالنيابة العامة عن أنه تم الاستجابة لطلب والد الضحية بإعادة التحقيق، نظرًا لأن المتهمين ينكرون الجريمة رغم توافر الأدلة، وجرى إحالة القضية إلى مكتب خبير التحقيقات للتحقيق فيها مرة أخرى.كانت أجهزة الأمن بمحافظة القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، نجحت فى القبض على المتهمين بقتل شاب وإلقاء جثته بالمعادي، ودلت تحريات رجال مباحث المعادي بقيادة المقدم إسلام بكر، رئيس المباحث، على أن المتهم الرئيسي نصب على المجنى عليه فى أموال بزعم قدرته على إلحاقه بكلية الشرطة، وعندما رسب الشاب طالبه برد أمواله استعان بأربعة آخرين لقتله ولاذوا بالفرار.وتم تشكيل فريق بحث وتحديد المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال مباحث المعادي من القبض عليهم.