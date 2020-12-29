بعد وفاة حاتم علي بها.. 5 أعراض للنوبة القلبية

رحل عن عالمنا المخرج السوري حاتم علي عن عمر يناهز الـ 58 عامًا، لتفقد الدراما العربية أحد أهم مخرجيها في السنوات الأخيرة.كانت سبب وفاة المخرج السوري حاتم علي،إصابته بأزمة قلبية مفاجئة في احدى فنادق القاهرة بمنطقة زمالك، لذلك تستعرض"الدستور" أعراض النوبة القلبية ؟1-غثيان وعسر الهضم.2- ضيق التنفس.3- الإرهاق.4 -عرق بارد.5- الضغط وحرقة في فم المعدة.