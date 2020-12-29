بوسي شلبي تنعى المخرج السوري حاتم علي

نعت الإعلامية بوسي شلبي، المخرج السوري حاتم علي، الذي توفي منذ قليل اليوم الثلاثاء، إثر تعرضه لأزمة قلبية عن عمر يناهز 58 عاما.ونشرت الإعلامية صورة للمخرج حاتم علي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "البقاء لله في المخرج الكبير حاتم علي كل التعازي لنجوم سوريا وجمهوره في سوريا".ورحل عن عالمنا صباح اليوم وبشكل مفاجئ، المخرج الكبير السوري حاتم علي بصورة مفاجئة بأحد الفنادق بمنطقة الزمالك، وهو ممثل وكاتب ومخرج سوري، بدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة.