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الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أمين البرلمان: جاهزون للجلسة الافتتاحية للمجلس الجديد رغم «كورونا»

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:40 ص
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إن المجلس اتخذ إجراءات احترازية مشددة لاستقبال النواب الجدد، وإنه سيتم تفعيل ذلك في انعقاد الجلسات.

وأضاف الأمين العام لمجلس النواب، في تصريحات له اليوم الثلاثاء: «لدينا تجربة فى التعامل مع أزمة الفيروس المستجد، وكان الأداء إيجابي رغم أن ظروف كورونا في شهر مارس الماضي كانت صعبة، وكنّا نمر بظروف أصعب، وتغلب عليها المجلس بانعقاد الجلسات في وقتها وإنجاز المهمة التشريعية»، مؤكدًا: «لدينا جاهزية واستعداد وبدائل لإجراءات الجلسة الافتتاحية».

وكان مجلس النواب، استقبل الأعضاء على مدار 6 أيام النواب الفائزين لاستلام كارنيهات العضوية، وسط إجراءات احترازية، وقسمت الأمانة العامة حضور النواب على مدار 7 أيام تنتهي اليوم.

أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، أنه سيتم اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر، استقبال نواب 12 محافظة هى «الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء»، وعددهم 86 نائبًا.

ودعت الأمانة العامة النواب المعنيين للحضور بالبهو الفرعوني للمجلس في اليوم المحدد، وذلك لاستلام بطاقات العضوية والحقائب البرلمانية، وكذلك الصالون الخاص بقاعة 25 يناير؛ لإجراء اللقاءات التليفزيونية والصحفية.

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