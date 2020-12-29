128 ألفًا و633 إجمالي إصابات كورونا في عُمان

ذكرت وزارة الصحة العُمانية أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا في السلطنة بلغ 128 ألفًا و633 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 1497 بنسبة 1.17%.وأضافت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء العُمانية اليوم الثلاثاء- أن عدد المتعافين بلغ 121 ألفًا و356 متعافى لتصل نسبة الشفاء إلى 94.3%، وبلغ عدد المتواجدين داخل المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية 11 حالة ليصل إجمالي الحالات إلى 85 حالة وفي العناية المركزة 34 حالة.