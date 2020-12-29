المعمل الكيميائي يفحص «استروكس» مضبوط مع 3 عاطلين

أمرت نيابة الأميرية الجزئية، اليوم الثلاثاء، بإرسال عينة من مخدر الاستروكس المضبوط بحوزة سائق وعاطلين بمنطقة الأميرية للمعمل الكيماوى لفحصها، كما أمرت بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.وكانت قد أمرت النيابة بحجز المتهمين 24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الإستروكس بمنطقة الأميرية.وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين "ع. م"، سائق، و"ط. ع"، "ف. م" عاطلين، عثر بحوزتهم على كمية من (مخدر الإستروكس وزنت 500 جراما) بمنطقة الأميرية.وكان ضباط قسم شرطة الأميرية، قد تمكنت من ضبط سائق وعاطلين وبحوزتهم كمية من مخدر الإستروكس قبل ترويجها بدائرة القسم، وتم اقتيادهم لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.