«جعجع»: الحل بلبنان يبدأ بانتخابات نيابية مبكرة
الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 10:58 ص
مروة عنبرطباعة
التقي رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية دوروثي شيا، ترافقها رئيسة القسم الاقتصادي والسياسي في السفارة جانيه كولي، في حضور مستشاره لشؤون العلاقات الخارجية إيلي خوري.
وبحث الطرفان خلال اللقاء التطورات السياسية في لبنان والمنطقة.
وأكد جعجع خلال اللقاء أن الحل يبدأ بانتخابات نيابية مبكرة، لأن لا أمل يرجى من الأكثرية النيابية الحالية الحاكمة.
وتطرق جعجع هلال اللقاء الذي عقد بمقر الحزب في معراب إلى انفجار مرفأ بيروت.
وأشار جعجع إلى أن التحقيق المحلي يواجه صعوبات جمة، جراء التدخلات السياسية الحاصلة.
وأكد جعجع أن الحل هو بلجنة تقصي حقائق دولية.
وبحث الطرفان خلال اللقاء التطورات السياسية في لبنان والمنطقة.
وأكد جعجع خلال اللقاء أن الحل يبدأ بانتخابات نيابية مبكرة، لأن لا أمل يرجى من الأكثرية النيابية الحالية الحاكمة.
وتطرق جعجع هلال اللقاء الذي عقد بمقر الحزب في معراب إلى انفجار مرفأ بيروت.
وأشار جعجع إلى أن التحقيق المحلي يواجه صعوبات جمة، جراء التدخلات السياسية الحاصلة.
وأكد جعجع أن الحل هو بلجنة تقصي حقائق دولية.