التقي رئيس حزب القوات ال​لبنان​ية ​سمير جعجع​، سفيرة ​الولايات المتحدة الأمريكية​ ​دوروثي شيا​، ترافقها رئيسة القسم الاقتصادي والسياسي في ​السفارة​ جانيه كولي، في حضور مستشاره لشؤون العلاقات الخارجية إيلي خوري.وبحث الطرفان خلال اللقاء التطورات السياسية في لبنان والمنطقة.وأكد جعجع خلال اللقاء أن الحل يبدأ ب​انتخابات​ نيابية مبكرة، لأن لا أمل يرجى من الأكثرية النيابية الحالية الحاكمة.وتطرق جعجع هلال اللقاء الذي عقد بمقر الحزب في معراب إلى ​انفجار مرفأ بيروت​.وأشار جعجع إلى أن التحقيق المحلي يواجه صعوبات جمة، جراء التدخلات السياسية الحاصلة.وأكد جعجع أن الحل هو بلجنة تقصي حقائق دولية.