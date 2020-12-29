جورجيا تسجل 2012 إصابة جديدة و25 وفاة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في جورجيا عن تسجيل 2012 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 224 ألفًا و155 حالة على مستوى البلاد.وذكرت صحيفة (جورجيا توداي) اليوم الثلاثاء- على موقعها الإلكتروني- أن عدد المتعافين من الفيروس كورونا بلغ 208 آلاف و951 حالة بعد تسجيل 2638 حالة تعافٍ جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 2443 حالة عقب تسجيل 25 وفاة جديدة منذ أمس.