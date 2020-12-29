نقيب المهندسين السابق يعلن شفاءه من فيروس كورونا

أعلن طارق النبراوي، نقيب المهندسين السابق، شفاءه من فيروس كورونا.وقال النبراوي، عبر منشور على صفحته على فيسبوك: "قد أكرمنى الله بالشفاء، أتقدم لأسرتي والزملاء الأعزاء ورفاق العمر وأبنائي العاملين بنقابة المهندسين بكل الشكر والدعاء لهم بالصحة، لما غمروني به من دعاء وتواصل للاطمئنان".وكان النبراوي أعلن إصابته بفيروس كورونا معتذرًا عن الرد على أي اتصالات أو المشاركة في أي فعاليات نظرًا لظروفه الصحية الحالية.