أدوية وأثاث.. أهم سلع ارتفعت صادراتها الشهرية خلال 2020

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أهم السلع التى ارتفعت قيمة صادراتها مؤخرًا، رغم تراجع القيمة الإجمالية للصادرات لـ2.20 مليار دولار خلال أكتوبر 2020 مقابل 2.54 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 13.1%، وفيما يلى أبرز هذه السلع:بلغت قيمة الصادرات من عجائن ومحضرات غذائية متنوعة 64.5 مليون دولار خلال أكتوبر 2020 مقابل 63.2 مليون دولار خلال أكتوبر 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 2.1%.وبلغت قيمة الصادرات من منتجات مسطحة من حديد أو صلب 29.1 مليون دولار خلال أكتوبر 2020، مقابل 8.2 مليون دولار خلال أكتوبر 2019، بنسبة ارتفاع قدرها 254.7%.ارتفعت قيمة صادرات مصر من سجاد وكليم لـ 28.8 مليون دولار خلال أكتوبر 2020 مقابل 27.8 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق بزيادة 3.5%.كما ارتفعت صادرات الأثاث لـ 24.3 مليون دولار خلال أكتوبر 2020 مقابل 18.2 مليون دولار خلال أكتوبر 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 33.5%.سجلت قيمة الصادرات من أدوية ومحضرات صيدلة 23.1 مليون دولار خلال أكتوبر 2020 مقابل 22.6 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه بنسبة ارتفاع قدرها 2%، فيما بلغت قيمة الصادرات من بقول جافة 18 مليون دولار خلال أكتوبر 2020 مقابل 14 مليون دولار خلال أكتوبر 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 29.2%.كما بلغت قيمة الصادرات من نباتات وجذور للطب والعطور 12.1 مليون دولار أكتوبر 2020 مقابل 11.5 مليون دولار خلال أكتوبر 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 5.2%.وبلغت قيمة الصادرات من فول سودانى 10.4 مليون دولار خلال أكتوبر 2020 مقابل 9.9 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق، بنسبة ارتفاع قدرها 5.1%.