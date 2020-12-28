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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس تستعد لـ«رأس السنة» بإجراءات صارمة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:33 م
هشام المشيشي
هشام المشيشي
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دعا رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، مساء اليوم الإثنين، إلى ضرورة تكثيف حملات المراقبة وتطبيق القانون على كل مخالف للحد من انتشار العدوى بفيروس "كورونا"، خاصة بمناسبة الاحتفال برأس السنة.

وأكد المشيشي- خلال جلسة عمل، بقصر الحكومة بالقصبة، بحضور وزير الداخلية توفيق شرف الدين، وعدد من القيادات الأمنية العليا- على وعي المواطن من أجل تجاوز هذا الوضع الوبائي الصعب.

من ناحية أخرى، دعت وزارة السياحة التونسية، كافة المؤسسات والمنشآت السياحية إلى الالتزام بقرار منع جميع التجمعات والتظاهرات مهما كان نوعها والحفلات العامة والخاصة بما في ذلك الاحتفالات برأس السنة الإدارية.

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