الإمارات تمدد التأشيرات السياحية شهرًا إضافيًا دون رسوم

وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الإثنين، بتمديد التأشيرات السياحية لكافة السياح الذين يزورون الإمارات حاليًا لمدة شهر إضافي وبدون أي رسوم حكومية؛ وذلك نظرًا لإغلاق بعض الدول مطاراتها بشكل مؤقت وتقييد حركة الدخول والخروج منها.وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية، بأن هذا التمديد يأتي تسهيلا على زوار الدولة من كافة أنحاء العالم، الذين قصدوها مع عائلاتهم لقضاء إجازات نهاية العام بها.وتم توجيه كافة الجهات الحكومية بتسهيل الإجراءات خلال الفترة القادمة على الزوار والسياح، ومراعاة كافة الظروف التي قد تحدث في دولهم والتعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان راحة وسلامة جميع زوار دولة الإمارات.