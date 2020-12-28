يرغب الكثير من محبي الفن وأهله في معرفة تفاصيل الحالة الصحية للفنانة يسرا بعد إصابتها بفيروس كورونا، حيث يسأل الكثير من المواطنين عن الحالة الصحية للفنانة، وسادت حالة من الحزن من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على يسرا بعد إصابتها، وتعاطف الجمهور معها، وانهالت الدعوات لها بالشفاء العاجل.





ويشار إلى أن آخر أعمال يسرا، "خيانة عهد" في رمضان الماضي 2020، وحقق شهرة واسعة، ويذكر أنها قدمت العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية على مدار مشوارها الفني.





وخلال الساعات الماضية، خرج عدد من أصدقاء يسرا لتطمئن الجمهور عبر مداخلات تليفزيونية على القنوات الفضائية، بعد أن خرجت الجمعة الماضية معلنة إصابتها بالفيروس.

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة يسرا بعد إصابتها بفيروس كورونا





من جانبه، كشف الفنان "أبو" الذي شارك يسرا في أغنيتها "ثلاث دقات" عن حالتها الصحية منذ إصابتها بكورونا خلال برنامج تلفزيوني أكد خلاله أنه دائما على تواصل مع يسرا ويسأل عنها بشكل يومي ويدعمها في محنتها، كما هو أيضا مصاب بنفس الفيروس التي تحمله يسرا، وأنهما داعما لبعضها البعض.





وأكد "أبو" أن يسرا تعاني من صعوبة في التنفس، حيث تستخدم الأكسجين، لافتة إلى أنها تتابع بروتوكول العلاج الذي خصصته وزارة الصحة، وتتابع بشكل مكثف مع مسؤولي وزارة الصحة.





وأضاف أبو، أن يسرا يقوم بالاطمئنان عليه وعلى زوجته المصابة أيضا بالفيروس اللعين، وهي في حالة تحسن.

إلهام شاهين تكشف حالة يسرا الصحية

بينما أكدت الفنانة إلهام شاهين، الصديقة المقربة للفنانة يسرا، أنها تعاني من أعراض فيروس كورونا، من تكسير وإرهاق وصداق وضيق تنفس بصعوبة، لافتة إلى أنها تقضي فترة العزل داخل منزلها مع الرعاية الكاملة.





وقالت إنها أصيبت بالفعل بالمرض الذي يجتاح العالم، وأنها تخضع حاليا للعلاج، مضيفة أنها لا تسطيتع الكلام إلا بصعوبة، وفي نطاق محدود.





ويذكر أن هناك عدد كبير من الفنانين والإعلاميين أصيبوا بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية منهم: وائل الإبراشي، والفنانة يسرا، والفنان كريم فهمي، والفنان أبو وزوجته، والفنان أمير كرارة، والإعلامي رامي رضوان.





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