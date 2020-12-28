«وفاة زعماء وحكومات جديدة».. أبرز أحداث الخليج فى 2020

شهدت دول الخليج خلال عام 2020 العدید من الأحداث الاستثنائية على كافة المستویات المحلیة والإقلیمیة والعالمیة في مختلف المجالات والقطاعات، التي تنوعت في أھمیتها وتأثیراتها.وفي التقرير التالي، تستعرض "الدستور" أبرز الأحداث التي شهدتها دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا العام."السعودیة"- 7 ینایر: القبض على أحد أخطر الإرهابیین في مدینة القطیف والمدرج في قائمة المطلوبین التي أعلنتها وزارة الداخلیة السعودیة عام 2016.- 4 مارس: السعودیة تعلن إیقاف العمرة مؤقتًا للحد من انتشار فيروس كوررونا المستجد.- 9 مارس: العاهل السعودي یقدم دعم مالي قدره عشرة ملایین دولار لمنظمة الصحة العالمیة لمكافحة فیروس كورونا.- 23 یونیو: السعودیة تعلن أداء الحج هذا العام من داخل المملكة لمن هم أقل من 65 عامًا ولا یعانون من أي أمراض مزمنة.- 29 یولیو: السعودیة تقدم للحكومة الیمنیة والمجلس الانتقالي الجنوبي آلیة جدیدة لتسریع العمل بـ«اتفاق الریاض» بین الطرفین.- 23 سبتمبر: السعودیة تعيد السماح بأداء مناسك العمرة والزیارة تدریجیًا وفق أربع مراحل مع اتخاذ الاجراءات الاحترازیة اللازمة.- 15 أكتوبر: وصول 19 أسیرًا من قوات التحالف العربي إلى قاعدة الملك سلمان الجویة ضمن عملیة تبادل الأسرى بین الحكومة الیمنیة والحوثیین.- 12 نوفمبر: سفارة الرياض لدى هولندا تؤكد أن مقر السفارة في مدینة لاهاي تعرض لحادث إطلاق نار دون تسجيل إصابات.- 22 نوفمبر: عقد قمة قادة دول مجموعة العشرين، وتؤكد في ختام دورتها الـ15 بالریاض، ضرورة تنسیق الإجراءات العالمیة لمواجهة التحدیات الراھنة.- 23 نوفمبر: السعودیة تعلن استهداف الحوثیين محطة لتوزیع المنتجات البترولیة في شمالي مدینة جدة، مما أدى إلى نشوب حریق في أحد الخزانات من دون وقوع إصابات.- 14 دیسمبر: تعرض ناقلة وقود راسیة في جدة لهجوم إرهابي بقارب مفخخ ما أدى إلى اشتعال حریق محدود دون وقوع إصابات.- 20 دیسمبر: تعلیق جمیع الرحلات الجویة والدخول عبر المنافذ البریة والبحریة لمدة أسبوع، بعد الكشف عن نوع جدید متحور من فیروس كورونا.- 26 ديسمبر: العاهل السعودي يكلف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بنقل الدعوة لقادة دول المجلس للمشاركة في الدورة 41 من القمة الخليجية."الإمارات"- 25 فبرایر: الإمارات تعلق جمیع رحلاتھا القادمة والمتجهة إلى إیران للحد من انتشار فیروس كورونا.- مایو: تأجيل معرض "اكسبو دبي 2020" لمدة عام بسبب جائحة كورونا، لیقام في أكتوبر 2021 وینتهي في أبریل 2022.- 20 یولیو: انطلاق "مسبار الأمل" الإماراتي من مركز "تانیغاشیما" الفضائي في الیابان في رحلته التاریخیة لاستكشاف المریخ.- 1 أغسطس: الإمارات تبدأ التشغیل لأولى لمحطات "براكة" للطاقة النوویة السلمیة بمنطقة الظفرة في أبوظبي.- 2 دیسمبر: الإمارات تطلق القمر الصناعي "عین الصقر" بنجاح من محطة الفضاء الفرنسیة "غیانا"، حیث سیوفر تغطیة حول الأرض مدتها 10 سنوات."الكويت"- 8 ینایر: رئیس مركز التواصل الحكومي یعلن اختراق حساب وكالة الأنباء الكویتیة (كونا)، مؤكدًا أن خبر "انسحاب القوات الأمریكیة" غیر صحیح.- 26 فبرایر: مجلس الوزراء یطلق اسم الرئیس المصري الراحل حسني مبارك، على أحد الصروح المهمة في البلاد بناء على أمر أمیر الكويت.- 29 سبتمبر: إعلان وفاة أمير الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والحداد الرسمي لمدة 40 یومًا مع إغلاق الدوائر الرسمیة ثلاثة أیام.- 6 دیسمبر: أمیر الكويت یصدر أمرًا أمیریًا بقبول استقالة الحكومة برئاسة الشیخ صباح الخالد الحمد الصباح، واستمرارھا في تصریف الأعمال لحین تشكیل الحكومة الجدیدة.- 14 دیسمبر: سمو أمیر الكويت یصدر مرسومًا بتشكیل الحكومة الجدیدة تضمنت 15 وزیرًا منهم عشرة وزراء جدد برئاسة الشیخ صباح خالد الحمد الصباح.- 15 دیسمبر: أمیر الكويت یفتتح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشریعي السادس عشر لمجلس الأمة.- 17 ديسمبر: وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، يعلن انعقاد القمة الخليجية بضيافة المملكة العربية السعودية في الخامس من يناير 2021."البحرین"- 2 ینایر: الملك حمد بن عیسى، یعین عبد اللطیف الزیاني وزیرًا للخارجیة مع انتهاء عمله أمینًا عامًا لمجلس التعاون الخلیجی.- 11 نوفمبر: العاھل البحریني یكلف ولي العهد الأمیر سلمان بن حمد، برئاسة مجلس الوزراء.- 25 نوفمبر: وزارة الداخلية البحرينية تعلن أن حرس السواحل القطري أوقف زورقين تابعين لخفر السواحل البحريني، وتعرب عن أسفها لهذا الاجراء.- 26 ديسمبر: البحرين توجه رسالة لمجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ردًا على الادعاءات القطرية الباطلة بشأن اختراق 4 مقاتللات بحرينية للأجواء الجوية القطرية.- 27 ديسمبر: البحرين ترأس اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، تحضيرًا للقمة الخليجية الـ41 المزمع عقدها بالرياض في الخامس من يناير 2021."سلطنة عُمان"- 11 ینایر: سلطنة عمان تعلن وفاة السلطان قابوس بن سعید، والحداد وتعطیل العمل لمدة ثلاثة أیام وتنكیس الأعلام 40 یومًا، ومجلس الدفاع العماني یعلن هیثم بن طارق بن تیمور، حاكمًا للسلطنة.- 18 أغسطس: السلطان ھیثم آل سعید، یصدر مرسومًا بإعادة تشكیل مجلس الوزراء العماني."الیمن"- 15 فبرایر: الحكومة الیمنیة ومیلیشیات الحوثي یجمعان على خطة مفصلة لإتمام أول عملیة تبادل للأسرى منذ بدایة النزاع وفقًا لاتفاق "ستوكهولم".- 9 أبریل: تحالف دعم الشرعیة یبدأ وقف إطلاق نار شامل لمدة أسبوعین، تمهيدًا لعقد اجتماع بین الحكومة الشرعیة والحوثیین وفریق عسكري من التحالف.- 21 أبریل: الحكومة الیمنیة تعلن العاصمة المؤقتة عدن مدینة "منكوبة" جراء السیول الكبیرة واعتبرتها "كارثة غیر مسبوقة."- 11 مایو: الیمن یعلن العاصمة المؤقتة عدن مدینة "موبوءة" بعد تسجیل 35 إصابة مؤكدة بفیروس كورونا.- 18 دیسمبر: الرئیس الیمني عبدربه منصور هادي، یعلن تشكیل الحكومة الجدیدة في البلاد برئاسة معین عبدالملك وتتألف من 24 وزیرًا تنفيذًا لاتفاق الرياض."قطر"- 28 ینایر: استقالة رئيس الوزراء عبدالله بن ناصر بن خليفة، وأمیر قطر يعین خالد بن خلیفة، رئيسًا جديدًا للحكومة.- 12 ديسمبر: قطر توقف طرادًا بحرينيًا في منطقة "فشت الديبل" على متنها 3 بحارة وتقرر إحالتهم للنيابة، والبحرين تعلن رفضها للإجراء القطري.