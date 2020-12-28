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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أسعار سيارات المعاقين 2020 وموقع الحجز الرسمي

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:58 م
سيارات المعاقين
سيارات المعاقين
نعمات مدحت
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يرغب الكثير من المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، التي يبلغ عدد نحو 5% من نسبة المصريين، في معرفة أسعار سيارات المعاقين 2020 وموقع الحجز الرسمي، وذلك بالبحث عنها عبر المنصات الإلكترونية من خلال السؤال عنها عبر محركات البحث الشهيرة، خلال هذه الفترة، وذلك وفقا لشروط وأوراق حددتها الجهات المسئولة.


اسعار سيارات المعاقين 2020 وموقع الحجز الرسمي 

تختلف أسعار سيارات المعاقين 2020 حسب أنواعها في مصر وحسب الموديل والمستورد، فمن يريد الحصول على سيارة يمكنه الانتهاء من تخليص الأوراق وهي رقم الشاشة والمحرك، ويقوم المواطن بتسديد مبلغ تقدر قيمته بـ 150 جنيها بعد ذلك، على أن يقوم بدفع مبلغ 65 جنيها للخروج من بوابة هيئة الاستثمار، ولمن يريد للحصول على السيارة من جمارك الإسكندرية، أو بورسعيد ينبغي أن يدفع 50 جنيها حسب المتعارف عليه.

 

ووفقا لآخر أسعار السيارات في جمارك الإسكندرية وبورسعيد فجاءت كالتالي: متوسط سعر سكودا اوكتافيا skoda octavia a5 من 120.000 حتى 150.000 جنيه، وأما متوسط سعر سكودا أوكتافيا skoda octavia a4 من 100.000 حتى 115.000 جنيه.

وأما عن متوسط  سعر سكودا فابيا skoda fabia من 75.000 حتى 100.000 جنيه.

وأما سعر هيونداى ماتريكس hyundai matrix من 60.000 حتى 70.000 جنيها، وأما  المتوسط في سعر لافيتا ماتريكس lavita matrix من 57.000 حتى 68.000 جنيه.

وأما سعر هيونداي افانتي النترا hyundai elantra avante الشكل القديم من 55.000 حتى 62.000 جنيه.


موقع حجز سيارات المعاقين 2020


ويذكر أنه تم فتح باب حجز موعد الكشف الطبي للحصول على سيارات المعاقين والمعافاة من الجمارك لكل حالات الإعاقة في مصر، وفقا لشروط وأوراق حددتها المجالس الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان، ويمكن لمن يريد الحجز الدخول عبر الموقع الآتي:car.smcegy.com 


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