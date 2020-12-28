جامعة دمنهور عن فصل طالب بسبب مداخلة تليفزيونية: يستحق عقوبة أشد

أكدت جامعة دمنهور أن الطالب مصطفى محمد شعلان، بالفرقة الثانية شعبة الدراسة باللغة العربية بكلية التجارة، أثار البلبلة والذعر بين الطلاب وأولياء الأمور من خلال مداخلته بإحدى القنوات التليفزيونية، حتى يتم استغلالها من جانب خفافيش الظلام وقوى الشر، الحريصة على تشويه الحقائق، لتحقيق مآرب سوداء من خلال قلب الحقائق وتشويه إنجازات المؤسسات الحكومية وإظهارها بصورة عاجزة أمام الرأي العام في مواجهة فيروس كورونا المستجد، بهدف النيل من مصرنا الحبيبة.وأكدت الجامعة فى بيان اليوم الإثنين، أن الطالب ذكر خلال المداخلة ما هو غير حقيقي عن كلية التجارة جامعة دمنهور والتقاط صورة لا تمثل الواقعة، بل هي حالة فردية مأخوذة من إحدى القاعات لعضو هيئة تدريس تحرض الطلاب وتصر على ضم مجموعات الطلاب لأهداف شخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بقوة حيالها للحفاظ على سلامة وأمن الطلاب، والتشديد على أعضاء هيئة التدريس لتنفيذ التعليمات بدقة وحزم، كما تم تكليف إدارات المتابعة بالكلية لمتابعة انضباط سير العملية التعليمية وفقًا لما هو مخطط، وتشكيل لجان متابعة دورية.وأضافت أن الطالب والطالبة المذكورين غير مسجلين بمجموعة واحدة بالمخالفة لما وضعته إدارة كلية التجارة لتوزيعات المجموعة، والتي وضعت بمهنية لتحافظ على سلامة وحياة الطلاب، إلا أنهما يتواجدان في نفس قاعة المحاضرات وهو أمر ثابت بالصور بما يخالف توزيعات الكلية وتقسيم الطلاب في مجموعات صغيرة وصل عددها للفرقة الثانية لـ12 مجموعة، حيث يكرر عضو هيئة التدريس المحاضرة 12 مرة.وتابعت أن الطالب نشر شائعات عن الجامعات بإغلاق مدرجات كلية الزراعة لانتشار فيروس كورونا المستجد بين طلاب الكلية، وهو الأمر الذي نفاه عميد كلية الزراعة، وأذاع الطالب هذا النبأ الكاذب خلال مداخلته ما أثار البلبلة والذعر بين الطلاب وأولياء أمورهم بالكلية.كما أكد البيان الصادر من جامعة دمنهور أنه تم التحقيق مع الطالب بإجراءات سليمة وبمنتهى الحيادية والشفافية والنزاهة، فالطالب ليس طرفًا مع الجامعة بل كل الطلاب ومنسوبي الجامعة تتحمل الجامعة مسئوليتهم من أجل تحقيق غد أفضل لمصرنا الحبيبة، وأسفر التحقيق عن إحالته لمجلس التأديب الذي أقر بإدانة الطالب ومجازاته بعقوبة الفصل، حيث روعي اتخاذ الإجراءات القانونية والصالح العام لكل منسوبي الجامعة وليس مصلحة الطالب فقط، فكلنا يعلم أن خفافيش الظلام تستغل الشباب الواعد وتحرضه بأن يكون سلاحًا ضد الدولة ليتم استغلالها أسوء استغلال داخليًا وخارجيًا، وأن الجامعة تستهدف الصالح العام للطلاب وتحقيق الأمن وتوفير البيئة المثالية التعليمية، كما أننا نضع مصرنا الحبيبة نصب أعيننا، وجاء هذا القرار رأفة بالطالب الذي كان يستحق عقوبة أشد، إلا أننا نتعامل مع الطلاب كأولياء أمور.