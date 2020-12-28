لحظة سحل فتاة النزهة (صورة)

تنشر "الدستور" صورة لحظة اصطدام المتهمة "نورهان. ك" للفتاة ندي شديد في القضية المعروفة إعلاميا بـ سحل فتاة النزهة.وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة، وواجهت المتهمة فيديو بسحل المجني عليها وأقوال شهود العيان.واستمعت النيابة لأقوال أهل المجني عليها، وقالت شقيقتها إنها أثناء تواجدها عند أحد أقاربها بشارع حسن المأمون، اصطدمت بها المتهمة وسحلتها حتى توفيت، وأضافت أن المارة في الشارع طلبوا منها التوقف لكنها لم تستجب.وتابعت شقيقة المجني عليها، أن المتهمة جرت شقيقتها 4 كيلو مترات، وكانت هتصدم 3 آخرين، وأمام أحد المساجد سقطت شقيقتي ليخرج المصلين محاولين إنقاذها والتوجه بها للمستشفى.وتعود تفاصيل الواقعة عقب تلقي أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة إشارة من شرطة النجدة تفيد بوقوع حادث تصادم أسفر عن مصرع فتاة، وانتقل فريق من ضباط المباحث، وتبين أن الضحية طالبة جامعية في المرحلة الثالثة وتبلغ من العمر 20 عاما.وتم التوصل إلى أسرتها وقرر أن المجني عليها حضرت للقاهرة في زيارة عائلية لشقيقتها الكبرى وأثناء عبورها الطريق اصطدمت بها سيارة ملاكي مما أدى إلى مصرعها، وكشفت التحريات أن الأهالي تمكنوا من التحفظ على متسببة الحادث عقب وقوعه وتبين أنها فتاة تبلغ من العمر 19 عاما وتم تسليمها للشرطة.وتحرر محضر وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.