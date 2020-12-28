إجراء الانتخابات التشريعية والمحلية في الجزائر عقب عودة «تبون»

قال رئيس مجلس الأمة الجزائري بالنيابة (الغرفة العليا بالبرلمان)، صالح قوجيل، إنه سيتم تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية لاستكمال مؤسسات الدولة، وذلك عقب عودة الرئيس عبدالمجيد تبون، من رحلته العلاجية بالخارج.وأضاف قوجيل، في تصريحات له خلال جلسة مجلس الأمة، اليوم، أنه ومن خلال هذه الانتخابات سيتم إعطاء المفهوم الحقيقي للمؤسسات والعمل السياسي النزيه، بالإضافة إلى القضاء على المال الفاسد في الانتخابات، مؤكدا أن بناء الجمهورية الجديدة يتطلب سنوات.وأكد أن "الحكم ليس الدولة، فالدولة للجميع، والجزائر تبقى مرفوعة الرأس في كل الحالات، وهناك مخاطر اليوم في جميع حدود البلاد، ويجب أخذ احتياطاتنا".وأعرب قوجيل عن أمله في عودة الرئيس تبون إلى الجزائر قريبا؛ لاستكمال مهامه في بناء الجزائر الجديدة.وقال: "السنة القادمة أمامنا تحديات وصعوبات، ونحن والشعب الجزائري جاهزون لمواجهتها وبناء دولة الأجيال ودولة الجميع".وأضاف: "هناك دسائس من أوروبا وخارج أوروبا، تتربص بالجزائر، ونعرف من الذي يقف وراءها"، مشددا على أن الجزائر لا تتدخل في شئون الغير، ولا تسمح بالتدخل في شئونها، مؤكدا أن كل شيء سيتغير في الجزائر إلا سياستها الخارجية.