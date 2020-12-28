شريف رمزي يكشف آخر تطورات حالته الصحية بعد إصابته بكورونا

كشف الفنان شريف رمزي عن الحالة الصحية له، خاصة بعد أن أعلن منذ يومين إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، عبر ستوري صفحته على "إنستجرام".وقال "رمزي" لـ"الدستور" إن حالته الآن مستقرة، بينما ظهر عليه بعض الأعراض منذ يومين وهي ثابتة، متمنيا ألا تزيد خلال الفترة المقبلة؛ مشيرا إلى أنه تلقى كثيرا من الاتصالات التليفونية والرسائل من أجل الاطمئنان على صحته.ووجه الشكر إلى الجميع للسؤال عليه هو وأسرته، سواء شقيقته المنتجة شهد رمزي أو زوجته الفنانة ريهام أيمن.وكان قد تواجد الفنان شريف رمزي مؤخرا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 42 حيث تواجد بشكل مستمر لحضور الأفلام أو علي السجادة الحمراء ضمن فعاليات المهرجان الذي يرأسه المنتج والسيناريست محمد حفظي.