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الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توافد الناخبين للتصويت فى انتخابات برلمان الشباب بأسوان (صور)

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:52 م
انتخابات برلمان الشباب
انتخابات برلمان الشباب بأسوان
أسوان_إسراء توفيق
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حرص العديد من الشباب الناخبين التوافد على  لجان انتخابات أولى نماذج محاكاة الحياة السياسية لبرلمان الشباب" نموذج محاكاة مجلس النواب" بمحافظة أسوان، للإدلاء بأصواتهم في تلك الانتخابات واختيار المرشح الذي يمثل برلمان الشباب، اليوم الاثنين.

تجرى انتخابات أولى نماذج محاكاة الحياة السياسية لبرلمان الشباب (نموذج محاكاة مجلس النواب) بأسوان، بين 12 مرشحا فرديا، وقائمتين هما: العاصمة الإدارية وتضم 8 مرشحين، والعلمين وتشمل 8 مرشحين.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق التصويت في الانتخابات بدائرة مدينة أسوان 161‪ناخب، ودائرة دراو 65 ناخبا، ودائرة إدفو 114‪ناخب، ودائرة كوم أمبو 66 ناخبا، ودائرة نصر النوبة 61 ناخبا، ويشترط على الذين يدلوان بأصواتهم خلال الانتخابات أن يكونوا أعضاء بمراكز الشباب.

وتجري الانتخابات داخل 6 مقرات و3 دوائر على مستوى محافظة أسوان، والمقرات هم: مركز شباب كوم أمبو، ومركز شباب حجازة، ودار شباب نصر النوبة بمركز شباب نصر النوبة، ومركز شباب أدفو، ودار شباب أسوان بمركز شباب المدينة، بالإضافة إلى أن هناك لجنة للمغتربين بإدارة التعليم المدني التابعة لمديرية الشباب والرياضة بأسوان.

انطلقت، اليوم الأثنين، انتخابات أول نماذج محاكاة الحياة السياسية لبرلمان الشباب (نموذج محاكاة مجلس النواب ) بأسوان،  التى تنفذها إدارة البرلمان والتعليم المدني التابعة لمديرية الشباب والرياضة بأسوان.

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