«السلم الخشب والرقم 4».. أغرب ثقافات التشاؤم عند الشعوب
الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:09 م
إسلام جمالطباعة
انتشرت مؤخرًا صورة للبابا فرنسيس، وهو يلقي حمامتين كرمز للسلام، لينقض عليهما غراب وطائر النورس، وعلى الرغم من أن الصورة قديمة وليست هذا العام، إلا أنها انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث تداولها البعض بسخرية من العام الجديد.
ويتوارث الناس على مر الأجيال عادات غريبة دون معرفتهم للأسباب الحقيقية وراءها من أبرزها التشاؤم، فى هذا التقرير نرصد ابرز علامات التشاؤم عند الشعوب.
«الرقم 13».. شؤم دول أوروبا
يتشاءم الأوروبيين من الرقم 13 فنجد مثلًا أن معظم فنادقهم لا تحوى غرفا تحمل هذا الرقم ويرى الباحثون أن سبب تشاؤم الغربيين من هذا الرقم هو ارتباطه بيهوذا الخائن الذي خان المسيح عليه السلام.
«البومة».. اليابان
تتصدر "البومة"، قائمة الأشياء التي تدعو إلى التشاؤم عند كثير من الناس، وخاصة عند اليابانيون، ويعود سبب هذا التشاؤم منها لما يعرف عنها من أنها تعيش نهارا فى المباني المهجورة ولا ترى إلا ليلا.
كما أن هناك اعتقاد بدائي يذهب إلى أن روح الميت تخرج على هيئة طائر البومة لتصرخ حزنا على جسده الذي تم دفنه في القبر.
«القط الأسود».. الدول العربية
يتشارك الجميع تقريبًا في التشاؤم من القط الأسود، وبخاصة في العالم العربي، ويُشاع أن الحيوانات السوداء إجمالًا تجلب الشؤم، ويتعلق الأمر غالبًا باللون الأسود، الذي غالبًا ما يرتبط في الوعي الجمعي لدى العرب، بالموت، والشر.
«سلم خشبي».. السويد
ساد التشاؤم من المرور من تحت أي سلم خشبى بشكل كبير وخصوصًا فى السويد، حيث اتضح أن السبب في ذلك التشاؤم يرجع إلى تلك الحقبة الزمنية المعروفة تاريخيًا بالعصور الوسطى والتي كان يتم فيها تنفيذ حكم الإعدام على الأشخاص بواسطة استخدام سلم خشبي.
«الرقم 4».. الصين
في الصين واليابان وكوريا يدل الرقم "4" على سوء الحظ ويخاف منه الناس ويتجنبون ذكره في الأمور الدينية، لذلك يتم تجنب ذكر أي رقم يتضمن الرقم 4 بما في ذلك 34، 54.
ويتوارث الناس على مر الأجيال عادات غريبة دون معرفتهم للأسباب الحقيقية وراءها من أبرزها التشاؤم، فى هذا التقرير نرصد ابرز علامات التشاؤم عند الشعوب.
«الرقم 13».. شؤم دول أوروبا
يتشاءم الأوروبيين من الرقم 13 فنجد مثلًا أن معظم فنادقهم لا تحوى غرفا تحمل هذا الرقم ويرى الباحثون أن سبب تشاؤم الغربيين من هذا الرقم هو ارتباطه بيهوذا الخائن الذي خان المسيح عليه السلام.
«البومة».. اليابان
تتصدر "البومة"، قائمة الأشياء التي تدعو إلى التشاؤم عند كثير من الناس، وخاصة عند اليابانيون، ويعود سبب هذا التشاؤم منها لما يعرف عنها من أنها تعيش نهارا فى المباني المهجورة ولا ترى إلا ليلا.
كما أن هناك اعتقاد بدائي يذهب إلى أن روح الميت تخرج على هيئة طائر البومة لتصرخ حزنا على جسده الذي تم دفنه في القبر.
«القط الأسود».. الدول العربية
يتشارك الجميع تقريبًا في التشاؤم من القط الأسود، وبخاصة في العالم العربي، ويُشاع أن الحيوانات السوداء إجمالًا تجلب الشؤم، ويتعلق الأمر غالبًا باللون الأسود، الذي غالبًا ما يرتبط في الوعي الجمعي لدى العرب، بالموت، والشر.
«سلم خشبي».. السويد
ساد التشاؤم من المرور من تحت أي سلم خشبى بشكل كبير وخصوصًا فى السويد، حيث اتضح أن السبب في ذلك التشاؤم يرجع إلى تلك الحقبة الزمنية المعروفة تاريخيًا بالعصور الوسطى والتي كان يتم فيها تنفيذ حكم الإعدام على الأشخاص بواسطة استخدام سلم خشبي.
«الرقم 4».. الصين
في الصين واليابان وكوريا يدل الرقم "4" على سوء الحظ ويخاف منه الناس ويتجنبون ذكره في الأمور الدينية، لذلك يتم تجنب ذكر أي رقم يتضمن الرقم 4 بما في ذلك 34، 54.
«السلم الخشب والرقم 4».. أغرب ثقافات التشاؤم عند الشعوب
«السلم الخشب والرقم 4».. أغرب ثقافات التشاؤم عند الشعوب
«السلم الخشب والرقم 4».. أغرب ثقافات التشاؤم عند الشعوب
«السلم الخشب والرقم 4».. أغرب ثقافات التشاؤم عند الشعوب
«السلم الخشب والرقم 4».. أغرب ثقافات التشاؤم عند الشعوب
«السلم الخشب والرقم 4».. أغرب ثقافات التشاؤم عند الشعوب