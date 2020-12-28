«السلم الخشب والرقم 4».. أغرب ثقافات التشاؤم عند الشعوب

«الرقم 13».. شؤم دول أوروبا

«البومة».. اليابان

«القط الأسود».. الدول العربية

«سلم خشبي».. السويد

«الرقم 4».. الصين

انتشرت مؤخرًا صورة للبابا فرنسيس، وهو يلقي حمامتين كرمز للسلام، لينقض عليهما غراب وطائر النورس، وعلى الرغم من أن الصورة قديمة وليست هذا العام، إلا أنها انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث تداولها البعض بسخرية من العام الجديد.ويتوارث الناس على مر الأجيال عادات غريبة دون معرفتهم للأسباب الحقيقية وراءها من أبرزها التشاؤم، فى هذا التقرير نرصد ابرز علامات التشاؤم عند الشعوب.يتشاءم الأوروبيين من الرقم 13 فنجد مثلًا أن معظم فنادقهم لا تحوى غرفا تحمل هذا الرقم ويرى الباحثون أن سبب تشاؤم الغربيين من هذا الرقم هو ارتباطه بيهوذا الخائن الذي خان المسيح عليه السلام.تتصدر "البومة"، قائمة الأشياء التي تدعو إلى التشاؤم عند كثير من الناس، وخاصة عند اليابانيون، ويعود سبب هذا التشاؤم منها لما يعرف عنها من أنها تعيش نهارا فى المباني المهجورة ولا ترى إلا ليلا.كما أن هناك اعتقاد بدائي يذهب إلى أن روح الميت تخرج على هيئة طائر البومة لتصرخ حزنا على جسده الذي تم دفنه في القبر.يتشارك الجميع تقريبًا في التشاؤم من القط الأسود، وبخاصة في العالم العربي، ويُشاع أن الحيوانات السوداء إجمالًا تجلب الشؤم، ويتعلق الأمر غالبًا باللون الأسود، الذي غالبًا ما يرتبط في الوعي الجمعي لدى العرب، بالموت، والشر.ساد التشاؤم من المرور من تحت أي سلم خشبى بشكل كبير وخصوصًا فى السويد، حيث اتضح أن السبب في ذلك التشاؤم يرجع إلى تلك الحقبة الزمنية المعروفة تاريخيًا بالعصور الوسطى والتي كان يتم فيها تنفيذ حكم الإعدام على الأشخاص بواسطة استخدام سلم خشبي.في الصين واليابان وكوريا يدل الرقم "4" على سوء الحظ ويخاف منه الناس ويتجنبون ذكره في الأمور الدينية، لذلك يتم تجنب ذكر أي رقم يتضمن الرقم 4 بما في ذلك 34، 54.