آخر أخبار كورونا في مصر اليوم الاثنين 28-12-2020

آخر أخبار كورونا في مصر اليوم

وسجلت وزارة الصحة في ساعة متأخرة من يوم أمس الأحد ارتفاع في إصابات فيروس كورونا المستجد لـ 132.541 حالة، بينما ارتفاع تعافي 110015 حالة، وأخيرا ارتفاع وفيات لـ 7405 حالة حتى الآن.



ومن مجهودات الدولة التي تحرص دائما علي صحة المواطنين بكافة الطرق والأشكال المختلفة تم تجهيز وسائل مختلفة لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".



ارقام طوارئ وزارة الصحة المصرية كما نشرت وزارة الصحة المصرية خطوط اتصالات مختلفة لتغطية كافة البلاد ولعدم وجود عطل عند الاتصال بطوارئ الوزارة والدولة ومنها:

الرقم الأول 105

الرقم الثاني 15335

الرقم الثالث يختص بالواتس اب 01553105105



جدير بالذكر أن هناك تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف بشكل سهل وتيسير حرصا من الدولة على الحفاظ على صحة المواطنين بمختلف المحافظات بمختلف الطبقات أيضا في مجال الصحة يعالج الجميع بشكل موحود وباهتمام مكثف ويرجع ذلك بسبب ما تعانيه البلاد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد المعروف إعلاميا بكوفيد 19-.



والآن يشهد العالم معظم الدول الأوروبية وبعض الدول الافريقية ظهر بها تحور فيروس كورونا المستجد بـ 3 سلالات متنوعة تصرخ منهم العالم خوفا لسرعتها الشديدة في الانتشار وزعمت بعض البلاد ومنها بريطانيا وأمريكا وألمانيا أن أصل انتشار أو وجود السلالة الجديدة تأتي من جنوب إفريقيا ولكن لا حد يعلم الآن ما هي حقيقة السلالة ولكن يعتقد البعض أنه انتشر ليتعايش بداخل جسم الإنسان ليحور بداخله ليبقي ويعيش أكثر فأكثر.





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يتسائل المصريين يوميا عن آخر أخبار كورونا في مصر اليوم من حيث الانتشار والتعافي والوفيات أيضا بحسب بيان وزارة الصحة.يذكر أن الصحة أعلنت في بيان مشترك مع منظمة الصحة العالمية في يناير الماضي عن ظهور أول حالة إصابة بكورونا في مصر قادمة أجنبية وليست لأي مواطن مصري بالمرة ومن هنا بدأت سلسلة الإصابات في الظهور تباعا وحتى تلك الإصابة جاءت وهي لا تعاني تماما من أي أعراض، وكانت أول حالة محلية في النصف الثاني من فبراير الماضي.