أخر أخبار فيروس كورونا في مصر بعد تزايد الاصابات

اخر أخبار فيروس كورونا في مصر



خلال الساعات الماضية، دعت وزارة الصحة المواطنين بعدم وصم مصابى كورونا، موجهة بضرورة دعمهم الدائم للمساهمة فى رفع حالتهم المعنوية ودعما لصحتهم النفسية، وقالت وزارة الصحة والسكان: "للتواصل مع الأطباء النفسيين بوزارة الصحة والسكان يرجى الاتصال على الأرقام: 08008880700 أو 0220816831".



"ازدياد أعداد المصابين والوفيات"

ازدادت أعداد مرضى كورونا أمس الاثنين، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 345 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 107162 حالة حتى اليوم.



وقال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 718 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 جديدة.



"زوال الأعراض بعد 10 أيام"

وأكد "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا. "الصحة تدعو لعدم وصم المصابين"خلال الساعات الماضية، دعت وزارة الصحة المواطنين بعدم وصم مصابى كورونا، موجهة بضرورة دعمهم الدائم للمساهمة فى رفع حالتهم المعنوية ودعما لصحتهم النفسية، وقالت وزارة الصحة والسكان: "للتواصل مع الأطباء النفسيين بوزارة الصحة والسكان يرجى الاتصال على الأرقام: 08008880700 أو 0220816831"."ازدياد أعداد المصابين والوفيات"ازدادت أعداد مرضى كورونا أمس الاثنين، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 345 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 107162 حالة حتى اليوم.وقال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 718 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 جديدة."زوال الأعراض بعد 10 أيام"وأكد "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

فيروس كورونا الموجة الثانية "الصحة تحذر المدخنين"

حذرت وزارة الصحة المواطنين، أمس الاثنين، من خطر الإصابة بكورونا، قائلة: "إذا أصيب المدخن بـ #فيروس_كورونا فقد يحتاج إلى دخول العناية المركزة ويحتاج إلى تنفس صناعي، لذلك امتنع عن التدخين فورًا"، مؤكدة أن التدخين يزيد من احتمالات المصاب بفيروس كورونا لتعرضه لمضاعفات خطيرة مقارنة بغيره من المدخنين وهو الأمر الذي يجعله مجبرا على الدخول للعناية المركزة والخضوع لأجهزة تنفس، فضلا عن تدهور حالته بعد الإصابة.







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يوم بعد يوم يزداد عدد المصابين بـ كورونا في مصر والعالم كافة، بل ازدادت شراسته أيضًا بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي دفع وزارة الصحة إلى التشديد على إجراءات الوقاية الواجب اتباعها، رغبة في السيطرة على الفيروس والأعداد الكبيرة التي تصاب، مطلقة تحذيراتها المستمرة من شراسة الفيروس وسرعة انتشاره، وهو الأمر الذي حذّر منه عدد من الأطباء المختصين بالفيروسات.