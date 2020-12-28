5 قطاعات تهبط ببورصة دبي في مستهل تعاملات اليوم

سجل المؤشر العام لسوق دبي المالى، تراجع غير متوقع، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.08% خاسرًا 2.21 نقطة ليصل إلى مستوى 2513.46 نقطة، وبلغ حجم التداول 81.8 مليون سهم محققة ما قيمته 45.5 مليون درهم، من خلال تنفيذ 670 صفقة لعدد 28 سهمًا.وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع السلع بنسبة 3.52%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.55%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.41%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.35%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.32%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.35%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.32%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.22%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.09%.وارتفعت 9 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 1.97%، ثم سهم مجموعة «جي إف إتش» المالية بنسبة 1.63%، فيما تراجع 13 سهمًا، على رأسها سهم شركة «دي إكس بي إنترتيمنتس» بنسبة 4.04%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 1.55%، فيما تصدر سهم مجموعة جي إف إتش المالية قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم 26 مليون ورقة بقيمة 16.2 مليون درهم.