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الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

5 قطاعات تهبط ببورصة دبي في مستهل تعاملات اليوم

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 09:35 ص
جريدة الدستور
وكالات
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سجل المؤشر العام لسوق دبي المالى، تراجع غير متوقع، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.08% خاسرًا 2.21 نقطة ليصل إلى مستوى 2513.46 نقطة، وبلغ حجم التداول 81.8 مليون سهم محققة ما قيمته 45.5 مليون درهم، من خلال تنفيذ 670 صفقة لعدد 28 سهمًا.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع السلع بنسبة 3.52%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.55%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.41%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.35%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.32%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.35%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.32%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.22%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.09%.

وارتفعت 9 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 1.97%، ثم سهم مجموعة «جي إف إتش» المالية بنسبة 1.63%، فيما تراجع 13 سهمًا، على رأسها سهم شركة «دي إكس بي إنترتيمنتس» بنسبة 4.04%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 1.55%، فيما تصدر سهم مجموعة جي إف إتش المالية قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم 26 مليون ورقة بقيمة 16.2 مليون درهم.

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