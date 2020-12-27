الجيش السوداني يرسل تعزيزات كبيرة على الحدود مع إثيوبيا

أرسل الجيش السوداني تعزيزات عسكرية كبيرة، اليوم الأحد، على الحدود مع إثيوبيا في ظل الاضطرابات الأمنية على الحدود بين البلدين.وعبر مجلس السيادة السوداني في بيانه، عن استنكاره الشائعات التي تستهدف الإضرار بعلاقات الخرطوم بإثيوبيا.جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس السيادة بالخرطوم لبحث الأوضاع على الحدود الشرقية مع إثيوبيا، وفق قناة "العربية".وشدد مجلس السيادة على احترامهم للإثيوبيين في بلادنا والترحيب بالوافدين حديثا، مجددا دعم جنود الجيش على الحدود الشرقية.