كورونا يمنع زوار «القديسة دميانة» من دخول الدير

أعلن دير القديسة دميانة بالبراري، برئاسة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ ورئيس الدير عن عدم استقباله أي رحلات أو زائرين حتى إشعار آخر.قال الدير في بيان الأحد: "نثق في حكمتكم وتفهمكم للظروف الحالي، ونصلي ليرفع الله عن بلادنا والعالم أجمع هذا الوباء وينعم على جميع المرضى بالعافية والشفاء".وأعلنت عدة أديرة قبطية أرثوذكسية امتناعها عن استقبال الزوار نظرًا لظروف تفشي فيروس كورونا المستجد.