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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة رئيس «مركزية متابعة الأراضى» ومساعديه للمحاكمة التأديبية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:17 م
النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
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أحالت النيابة الإدارية، رئيس الإدارة المركزية لمتابعة الأراضي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية وآخرين من مساعديه للمحاكمة العاجلة، في القضية رقم 29 لسنة 62 قضائية عليا إحالة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية جسيمة ترتب عليها المساس بمصلحة مالية للدولة.

وكشفت التحقيقات عن أن "هادي. س"، رئيس الإدارة المركزية لمتابعة الأراضي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية وافق على إعادة تخصيص القطعة رقم (9) بصيلغي البيضا في الجلسة رقم (88) بتاريخ 26 سبتمبر 2018 بالمخالفة لتعليمات الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية بكتابيه المؤرخين 16 و23 سبتمبر 2018، بعدم التخصيص والطرح إلا بعد إعادة التسعير.

ووافقت "مروة. ع"، مدير إدارة متابعة الأراضي بالهيئة على إعادة تخصيص القطعة رقم (9) بصياغي البيضا في الجلسة رقم (88) بتاريخ 26 سبتمبر 2018، رغم عدم ورود رد بموافقة من الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية بالمخالفة للتعليمات والقانون.

وتبين أن "حسام. ح"، سكرتير بالهيئة تقاعس عن تنفيذ تأشيرة رئيس الإدارة المركزية بشأن إحالة الأوراق إلى مصطفى عثمان في 23 سبتمبر 2019 وتسليمها إلى طارق جمال بالمخالفة للتعليمات.

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