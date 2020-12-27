السعودية توافق على مغادرة الأجانب بدءًا من اليوم

أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي، مساء الأحد، الموافقة على مغادرة غير السعوديين من المملكة بدءا من اليوم.وقالت هيئة الطيران المدني في بيان مساء اليوم عبر حسابها على تويتر، إنه تم صدور موافقة الجهات المختصة على مغادرة غير السعوديين من المملكة ابتداءً من الأحد، مع التقيد التام بالضوابط والإجراءات الاحترازية المتبعة.وكانت المملكة أعلنت وقف رحلات الدخول والخروج من المملكة عبر جميع المنافذ بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا "كوفيد19".