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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمة الجزائري: سياستنا الخارجية قائمة على احترام سيادة الدول

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:36 م
صالح قوجيل جدد رئيس
صالح قوجيل جدد رئيس مجلس الأمة الجزائر
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أكد صالح قوجيل جدد رئيس مجلس الأمة الجزائري بالنيابة (الغرفة العليا بالبرلمان)، أن العقيدة الراسخة للسياسة الخارجية للجزائر قائمة على احترام سيادة الدول ومساندة حق الشعوب في تقرير مصيرها.

جاء ذلك خلال استقبال قوجيل اليوم الأحد لسفير إيطاليا بالجزائر جيوفاني بولييزي، بحسب بيان لمجلس الأمة.

وأوضح البيان أن اللقاء استعرض مستجدات الساحة الإقليمية والدولية، حيث أكد قوجيل على أن العقيدة الراسخة للسياسة الخارجية للجزائر قائمة على احترام سيادة الدول وعلى مساندة حق الشعوب في تقرير مصيرها غير القابل للتقادم أو التصرف، وعلى رفض الجزائر التدخل في الشئون الداخلية للدول أو أن يتم التدخل في شئونها الداخلية.

وأشار البيان إلى أن الجانبين تطرقا إلى العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، في إطار مسعى الجانبين للارتقاء بها إلى شراكة مميزة وحقيقية، كما تم تناول العلاقات البرلمانية و"ضرورة العمل على تفعيل مجموعات الصداقة البرلمانية في برلماني البلدين من أجل دعم التقارب الموجود بين حكومتي البلدين على جميع المستويات".

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