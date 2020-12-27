سر أخفته سماح أنور تسبب في وفاة والدها

حكت الفنانة سماح أنور في أحد حواراتها الصحفية، عن وفاة والدتها الفنانة سعاد حسين ووالدها الكاتب أنور عبدالله تباعًا في نفس الأسبوع.وقالت "في آخر سنوات والدتي ووالدي، كانوا مرضى ووالدتي فقدت بصرها وزاد تعلق والدي بها، كانوا لا يفضلان الخروج من المنزل وزاد ارتباطهم ببعضهما نفسيًا بشكل كبير، وكان والدي يساعد أمي في كل خطواتها وكانا ونسًا وعونًا لبعضهما البعض".وأضافت سماح أنور: "أمى توفت في البيت بعد أن تدهورت حالتها فأنجزت أنا كل الإجراءات الخاصة بالغسل والجنازة بنفسي في هدوء بالغ، دون أن أخبر أبي حرصًا على حالته الصحية، وخوفًا من انهياره، وفي وقت الاستعداد للجنازة كان أبي يجلس في الطابق الأرضي وشعر بارتياب من الحركة الغريبة في البيت، ووقت نزولنا بالنعش على السلم رآنا والدي وأدرك أن رفيقة دربه ماتت".وتابعت: "تأمل والدي النعش وتأمل الجثمان وطبعًا فهم، وأرجع رأسه للوراء وسند على الكرسي وأغمض عينه، ودخل يومها في غيبوبة ونقلناه إلى المستشفى لعدة أيام، وتوفى بعد أقل من أسبوع من وفاة زوجته وكأنه رفض أن يرى شيئًا في الدنيا بعدها".