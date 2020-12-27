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مصر

«الوطنية للتدريب» تدرب 400 موظف بالبحيرة ضمن «المسؤول المحترف»

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:08 م
الأكاديمية الوطنية
الأكاديمية الوطنية للتدريب
إيمان ماهر
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استكملت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأحد، التدريب الفعلي للمبادرة القومية "المسؤول الحكومي المحترف" بمحافظة البحيرة، حيث بدأ تدريب 400 موظف من العاملين بالإدارة المحلية والمديريات التابعة للمحافظة من مقدمي الخدمات الجماهيرية لمدة 20 يومًا بالقاعات التدريبية بالمحافظة.

تأتي محافظة البحيرة ضمن محافظات المرحلة الثالثة من المبادرة القومية التي تسعى إلى وضع أسس ومعايير ثابتة لمظهر وسلوك الموظف العام، وترتكز على عدة محاور رئيسية كالإدارة العامة وإدارة التغيير وبناء فرق العمل والإصلاح الإداري للدولة والعلاقات العامة وتأثير وسائل الإعلام والإتيكيت والبروتوكولات وبعض المفاهيم التكنولوجية الحديثة، إلى جانب مهارات القيادة والاتصال، وكذلك التوعية القومية والهوية والأمن القومي. وقد بدأت المرحلة الثالثة من المبادرة بمحافظة البحيرة بتدريب عبر المنصة الرقمية للأكاديمية لمدة 25 يومًا في الفترة من 27 سبتمبر وحتى 2 نوفمبر 2020.

يُذكر أن "المسئول الحكومي المحترف" هي مبادرة قومية تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التنمية المحلية بهدف رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ من خلال تنمية قدرات ومهارات قيادات الإدارة الوسطى في المصالح الحكومية وإعداد كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب القيادية، بما يسهم في تطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل خدمة للمواطن، حيث تستهدف الأكاديمية الوطنية تدريب 11 ألف موظف في جميع المحافظات تباعًا.

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