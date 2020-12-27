عبوة ناسفة تستهدف رتلا يتبع التحالف الدولي في بابل العراقية
الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:37 م
وكالاتطباعة
أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، بأن عبوة ناسفة استهدفت رتلا يتبع التحالف الدولي، في محافظة بابل، 100 كم جنوبي بغداد.
ونقل موقع "السومرية نيوز" العراقي، اليوم، عن المصدر قوله إن "عبوة ناسفة استهدفت رتل دعم لوجستي تابعا للتحالف الدولي على الطريق الدولي في بابل".
ونقل موقع "السومرية نيوز" العراقي، اليوم، عن المصدر قوله إن "عبوة ناسفة استهدفت رتل دعم لوجستي تابعا للتحالف الدولي على الطريق الدولي في بابل".