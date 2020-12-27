مسؤول تركي: المستشفيات تواجه كارثة إنسانية في التصدي لـ كورونا

أكد عضو مجلس إدارة غرفة الأطباء في إسطنبول، رجب كوتش، أن المستشفيات التركية تواجه كارثة في التصدي لحالات الإصابة بفيروس كورونا.وفقًا لصحيفة بيرجون التركية، أكد كوتش، أن غرف العناية المركزة في مستشفيات إسطنبول أصبحت عاجزة عن استقبال المصابين بكورونا، نظرًا لعدم وجود أسرة شاغرة.وقال كوتش، «زادت حالات الإصابة بكورونا في إسطنبول أوائل نوفمبر الماضي، وفي النصف الثاني من الشهر الماضي كان هناك ما لا يقل عن 12 ألف حالة إصابة في اليوم؛ ما أصاب خدمات الطوارئ وخدمات العناية المركزة والعيادات الشاملة بالشلل».وأوضح أن بسبب عدم إعلان السلطات التركية عن المستشفيات الخاصة كمستشفيات تعالج الوباء، تركزت كل الكثافة في المستشفيات العامة والجامعية، قائلًا «خلال هذه الفترة، كان لا يمكن الوصول إلى رقم الطوارئ 112، وانتظر المرضى حتى يتم إخلاء الأسرة في خدمات الطوارئ، استمر هذا الوضع حتى نهاية نوفمبر.وأردف كوتش: «لقد أوصينا بالإغلاق الكامل منذ بداية نوفمبر؛ لأنه لم تكن هناك طريقة أخرى لتقليل الكثافة في المستشفيات. ومع ذلك، استمرت هذه السياسة الصحية الخاطئة حتى ديسمبر الجاري، ومع فرض حظر التجول، انخفض عدد الحالات إلى 5- 6 آلاف بعد أن كان 12 ألفًا في اليوم. لكن وحدات العناية المركزة لا تزال ممتلئة».