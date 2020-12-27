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الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بورصة دبى تتراجع بنسبة 0.46%

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 12:34 م
بورصة دبى
بورصة دبى
وكالات
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شهد المؤشر العام لسوق دبي المالي حالة من التراجع الغير متوقع، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.46% خاسرًا 11.86 نقطة ليغلق عند مستوى 2515.67 نقطة، وبلغ حجم التداول 119 مليون سهم محققة ما قيمته 103.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 1899 صفقة لعدد 32 سهمًا، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع السلع بنسبة 4.21%.

وهبط قطاع البنوك بنسبة 0.81%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.62%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.11%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.08%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.25%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.11%.

وارتفعت 10 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة بي اتش مباشر للخدمات المالية بنسبة 7.60%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.87%، فيما تراجع 14 سهمًا، على رأسها سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 4.80%.

وارتفع سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 3.52%، فيما تصدر سهم مجموعة جي إف إتش المالية قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم 40.9 مليون ورقة بقيمة 25.1 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 3.21%.

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