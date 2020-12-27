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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

5 روايات نسائية تدفء قلبك فى الشتاء

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:44 ص
رواية أنتِ مني
رواية أنتِ مني
مصطفى شهيب
طباعة
برودة الشتاء القاسية التى نعيشها تحتاج لروايات ناعمة تهون علينا الجو البارد، ومن بين الكثير من الروايات اخترنا لك خمسة روايات تناولت المرأة وحياتها بأشكال مختلفة ولكنها جميعا امتازت بالرومانسية والدراما التي تناسب أجواء الشتاء:

1 – رواية الخائنة
تصدرت تلك الرواية المبيعات في كل مكتبات العالم عام 2014 وقت صدورها، وهي عادة روايات الكاتب الشهير باويلو كويلو الذي تحتل رواياته قوائم الكتب الأكثر مبيعا.

وتحكي الرواية عن سيدة ثلاثينية تكتشف فجأة عدم سعادتها رغم أنها تمتلك كل مقومات السعادة من وظيفة ناجحة وزوج مخلص وأسرة تحبها، فتلجأ لعمل مغامرة تقلب حياتها رأسا على عقب.

2- رواية طعام ..صلاة ..حب
مالا يعرفه الكثيرون عن تلك الرواية الشهيرة أنها مذكرات حقيقية حدثت لكاتبتها أليزابيث جيلبرت صاحبة الجنسية الأمريكية، دونت فيها رحلتها بعد طلاقها عام 2006، لأكثر من دولة زارتها وما اكتشفته خلال الرحلة من أماكن، وما اكتشفته فى نفسها وذلك هو الأهم.

الرواية تصدرت مبيعات نيويورك تايمز لأكثر من 100 أسبوع للكتب الأكثر مبيعا وقد تحولت لفيلم سينمائي من بطولة النجمة جوليا روبرتس.

3- رواية شروط إظهار العاطفة
وفيها إبدع المؤلف لاري ماكمرتري في سرد التفاصيل الحياتية لأم وابنتها تعيشا كل منهما قصة حب وكيف تتطور بهما الأحداث ومصير كل قصة فيهم، الفيلم تم تحويله لفيلم سينمائي من خلال كتابة وإخراج جيمس بروكس، ومن بطولة جاك نيكلسون وشيرلي ماكلين وديبرا وينجر، وعرض سنة 1983 وحصل على خمسة جوائز اوسكار، منها أفضل سيناريو، ويعتبر الفيلم من كلاسيكيات السينما الأمريكية.

4 – رواية ما تخبئه لنا النجوم
وهي رائعة الكاتب جون غرين التي صدرت عام 2012 ، وتصدرت قوائم الأكثر مبيعا بالمكتبات الأمريكية، وتدور أحداثها حول فتاة في السابعة عشر من عمرها مصابة بالسرطان يجبرها والديها على حضور اجتماع دعم لمرضى السرطان وهناك تتعرف وتقع في حب لاعب كرة سلة سابق وتحدث بينهم قصة حب مليئة بالمشاعر والأحساسيس.

الرواية تم تحويلها لفيلم أنتج عام 2014 بنفس الاسم وحقق أرقام كبيرة جدا بدور العرض تعدت الـ300 مليون دولار.

5 – رواية أنتِ مني
"هناك شيء كبير في أياتمنا دوما نؤجله، شيء نحيا على أمل الإتيان به ونعلم أنه يحيينا لكن يبقى مؤجلا".. بتلك الجملة تفتتح الكاتبة الكبيرة نور عبدالمجيد روابتها "أنت مني" التي صدرت عام 2019 عن الدار المصرية اللبنانية، تدور أحداث في مدينة الفيوم حيث تعيش بطلة القصة زينب، الفتاة الفقيرة يتيمة الأب التي رسبت في الثانوية العامة لأكثر من مرة، مع أمها حميدة بائعة الطيور إلا أن يدق الحظ حين يراها مخرج كبير وتنقلب حياتها رأسا على عقب.

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