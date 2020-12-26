شريف رمزي يعلن إيجابية تحليل كورونا: «اللي اتعامل معايا يخلي باله»

أعلن الفنان شريف رمزي إيجابية مسحة فيروس كورونا المستجد التي أجراها مؤخرا.وكتب عبر ستوري صفحته الشخصية على موقع التواصل الخاص بالصور الشهير إنستجرام: "الحمدلله على كل شىء عملت المسحة وطلعت إيجابية اللي اتعامل معايا الفترة اللي فاتت يخلي باله".وقال رمزي في تصريح لـ"الدستور" حول حالة شقيقته المنتجة شهد: "هي كانت مريضة من قبلي ولم أقابلها بينما زوجتي ريهام بخير ولا يوجد بها أي شىء الحمدلله".