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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

«الخارجية الليبية»: تأخير حل أزمة بلادنا يصب في مصلحة تركيا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:41 م
وزير خارجية الحكومة
وزير خارجية الحكومة الليبية
محمد عمر
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أكد وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة عبدالهادي حويج، أن زيارة العسكريين الأتراك وعلى رأسهم وزير الدفاع خلوصي آكار لطرابلس، اليوم السبت، مهينة لليبيين.

وقال وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة، إن تأخير الحل في ليبيا يصب في مصلحة تركيا، وفق قناة "الحدث".

وشدد الحويج على أن أنهم قادرون لحل أزمة ليبيا بعيدا عن الأتراك، مشيرا إلى أن التدخل التركي سبب رئيسي للأزمة الليبية.

وأكدت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني، في وقت سابق اليوم، أن زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار إلى طرابلس محاولة لعرقلة أي تقارب ليبي، مشيرة إلى أن لقاءه بقادة الجماعات المسلحة تأجيج للحرب.

ووصل آكار إلى طرابلس في وقت سابق اليوم، وحضر حفل عسكري لحضور تخريج طلبة تابعين للجماعات المسلحة المدعومة من تركيا.

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