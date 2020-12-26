«أكاذيبكم مكشوفة».. عمر الغنيمي يصف مروجي شائعات إلغاء الدعم التمويني بـ«الأغبياء»

قال النائب عمر الغنيمي، عضو مجلس النواب، إن الدعم التمويني باقٍ وأنه على الأغبياء الذين يرددون هذه الشائعة كل عدة أشهر أن يتوقفوا عنها تماما لأن باتت مكشوفة، موضحا أن الدولة تقدم دعما عينيا ونقديا ولا تتأخر كما أن هناك توافر أرصدة ضخمة من جميع السلع.وأشار الغنيمي إلى تصريحات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، والتي أكد فيها أنه لا نية لإلغاء الدعم وأن الوزارة اتخذت 13 إجراء للحد من آثار الموجة الثانية لفيروس كورونا.وأكد النائب أن مصر استطاعت خلال السنوات الماضية، أن تقوم بأكبر عملية لترشيد الدعم وضمان الذهاب به إلى مستحقيه، وهو ما وفر الدعم بالفعل لهذه الشرائح.وأوضح نائب الإسكندرية أن هناك ما لا يقل عن 21 مليون بطاقة تموينية يستفيد منها نحو 64 مليون شخص بالسلع التموينية و71 مليونا من الخبز المدعم.وطالب عضو مجلس النواب، الخونة والعملاء، ومن يكرهون مصر بإيقاف آلة الدعاية السوداء في موضوع الدعم لأنه قضية منتهية والتزام من جانب الدولة.