«مش فاكرك ياض».. كيف تفاعل رواد مواقع التواصل مع «فاكرني يحب»

«عفريت الحب عليا حضر وده قلبته سمّ وياما غدر»، نشر النجم عمرو دياب أولى أغنيات ألبومه الجديد «يا أنا يا لأ»، أمس، وإحدى الخدمات وهى أغنية «فاكرني يا حب».«فاكرني يا حب» من كلمات صابر كمال وألحان وليد سعد وتوزيع رامي سمير ومكساج أمير محروس وإنتاج شركة ناي.ومن المقرر أن يطرح عمرو باقي أغنيات ألبومه تباعًا خلال الأيام القادمة، حيث يضم البوم عمرو الجديد 12 أغنية بينها محسود والجو جميل وغيرها.وتفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعى مع الأغنية التى طرحها الفنان عمرو دياب، حيث تحولت الى كوميكس بسبب كلماتها نرصدها فى هذه اللقطات الساخرة.