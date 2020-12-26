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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

آخر أخبار مسابقة الضرائب - 2021 - 2020

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:12 م
مسابقة الضرائب
مسابقة الضرائب
حسين العمدة
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يبحث الشباب الخريجين المصريين عن الوظائف الحكومية في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية على مؤشر البحث جوجل، وتنشر «الدستور» آخر أخبار مسابقة الضرائب 2020 - 2021، حيث أعلنت الفترة الماضية مصلحة الضرائب المصرية عن فتح باب القبول لوظائف جديدة بالمصلحة وفقًا للإعلان رقم 1 لسنة 2020، والتعاقد مع 1700 مأمور ضرائب "مأمور ضرائب فحص، ومأمور ضرائب حصر"، وذلك بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية.

أخر أخبار مسابقة الضرائب 2020 - 2021

ينتظر المواطنين المتقدمين على شغل وظائف مصلحة الضرائب المصرية نتيجة قبولهم من عدمه، حيث بدأ التقديم على وظائف مصلحة الضرائب المصرية، يوم 22 نوفمبر الماضي، ولمدة شهر لينتهي التقديم في يوم 22 ديسمبر الماضي، وكان التقديم عن طريق الرابط الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية وهو https:www.incometax.gov.egvac.asp ويتضمن التقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة للمواطنين المتقدمين للوظيفة، وإذا ثبت بعد ذلك أن البيانات المسجلة في طلب التوظيف غير صحيحة سيتم استبعاد المواطن المتقدم للوظيفة، واعتباره غير مستوفي للشروط، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.

شروط قبول المواطن في مسابقة الضرائب

- يجب على كافة المتقدمين لمسابقة وظائف الضرائب اجتياز اختبارات التقديم، التي تتم إلكترونيًا، بنسبة 75% على الأقل، في مجالات "المحاسبة بصفة عامة، القوانين الضريبية، الحاسب الآلي، المهارات الشخصية الاساسية، واللغة الإنجليزية".

- بعد ذلك سيتم عقد مقابلة شخصية مع المتقدمين للوظائف الذين اجتازوا الاختبارات الإلكترونية فقط.

- سيتم تسليم المستندات أصول الأوراق والمستندات المطلوبة للمواطن المتقدم لشغل وظائف الضرائب المصرية.

- إجراء الكشف الطبي بالنسبة للمتقدمين المرشحين للقبول في وظائف المسابقة.

ما هي اختبارات التقييم للمواطنين المتقدمين في المسابقة

تحتوي أسئلة اختبارات التقييم للمواطنين المتقدمين لشغل وظائف الضرائب المصرية على عدد من المعلومات التي تختص بمصلحة الضرائب وبروتوكولات التعاون والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالضرائب، وهي

- معلومات عن المحاسبة الضريبية.

- الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.

- الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية.

- الضريبة على القيمة المضافة.

- أساسيات المحاسبة المالية.

- مبادئ المراجعة.

- معلومات قانونية ضريبية ذات صلة بقوانين "الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالضرائب، ونطاق تطبيقها وتأثير التطور التكنولوجي على مجال الضرائب".

- أساسيات الحاسب الآلي.

- الأساسيات المبدئية للتعامل مع كل من Internet Applications - Windows – Word -Excel – PowerPoint.

- المعلومات العامة والقدرة على التفكير المنطقى والمهارات الأساسية "إدارة الوقت- التفاوض- إدارة الاجتماعات".

- معلومات إدارية عن "الوظائف الإدارة، والرقابة، والتخطيط الاستراتيجي".

- استخدام مفردات اللغة الانجليزية للتعامل مع الآخرين.

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