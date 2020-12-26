الجزائر تسجل 416 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات

سجلت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم السبت، 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة الجزائرية، في بيان، مساء اليوم، أن إجمالي إصابات فيروس كورونا وصل إلى 97857 حالة مؤكدة بالفيروس، في حين وصل عدد الوفيات بكورونا إلى 2722 حالة وفاة.

يذكر أن إجمالي إصابات كورونا حول العالم بلغ حوالي 80 مليون إصابة و1.75 مليون وفاة، بجانب تعافي 45 مليون حالة من الإصابة.