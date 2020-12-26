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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الرئيس السيسي يؤكد مواصلة مصر مساندة الكونغو الديمقراطية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 05:06 م
السيسي
السيسي
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مواصلة مصر، مساندة الكونغو الديمقراطية، والعزم على الاستمرار في تقديم مختلف أوجه الدعم الممكنة، بهدف ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بالكونغو الديمقراطية.

وأعرب الرئيس السيسي- خلال اتصال هاتفي أجراه، اليوم السبت، مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيلكس تشيسكيدي- عن الاعتزاز بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاتصال تناول التباحث حول مختلف مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، وعلى رأسها متابعة الجهود التنموية المصرية في الكونغو الديمقراطية.

كما جرى تبادل وجهات النظر بشأن الملفات الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً في إطار الرئاسة المقبلة المرتقبة للكونغو الديمقراطية للاتحاد الإفريقي للعام المقبل ٢٠٢١.

من جانبه؛ أكد الرئيس الكونغولي التطلع للتطوير العلاقات الثنائية الوثيقة مع مصر، معربًا عن تقدير بلاده للمساعي المصرية الصادقة والحثيثة لدعم بلاده على مختلف المستويات، وفي جميع المحافل الدولية والإقليمية؛ وذلك لتثبيت الأمن والاستقرار والتنمية في البلاد.

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