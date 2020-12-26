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تقارير ومتابعات

خطوات تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الأزهرية نصف العام 2021

السبت 26/ديسمبر/2020 - 04:35 م
امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الازهرية
شيماء حسين
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يستعرض "الدستور" من خلال التقرير التالي خطوات تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الأزهرية نصف العام 2021، والتي أعلن الأزهر الشريف عنها عبر البوابة الإلكترونية للعام الدراسي الحالي 2020 _ 2021 قبل انطلاق ماراثون الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول في ظل تزايد منحني الإصابات من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد  "كوفيد -19".
 

خطوات تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الازهرية نصف العام 2021 

استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الأزهرية.. يطبع رائد التحويل الرقمي بالمعهد اسم المستخدم وكلمة المرور لكل طالب من خلال برامج شؤون الطلاب.

يسلم المعهد الأزهري لطالب اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به والتوقيع على الاستلام.

يسجل الطالب الدخول عبر الموقع الالكتروني الرسمي الأزهر الشريف من خلال هذا الرابط ( من هنا).

يطابق الطالب بياناته بالبيانات المسجلة ويكتب البيانات المطلوبة منه.

ثم يضغط على كلمة حفظ ثم طباعة الاستمارة.

الخطوات التي يجب إتباعها في حالة وجود خطأ في تسجيل البيانات 

يمكن للطلاب المقيدين بالمعاهد الأزهرية المختلفة في حالة وجود خطأ في استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الأزهرية التوجه إلى رائد التحويل الرقمي و مسؤول شؤون الطلاب لمطابقة البيانات المسجلة لبيانات الطالب المدونة في سجلات المعهد قبل تعديله على قاعدة البيانات وثم يسجل الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات من الخارج والتأكد من استيفاء كافة الأوراق المطلوبة، وذلك ضمن خطة الحكومة بتقديم خدمات إلكترونية للمواطنين خاصة مع انتشار فيروس كورونا المستجد  "كوفيد -19"، الذي ينتشر عن طريق لمس الأسطح المحتوية على الفيروس ووضعها على الأنف أو الفم.

مواعيد تسجيل استمارة التقدم لامتحانات 

لم يحدد قطاع المعاهد الأزهرية مواعيد محددة  للانتهاء من خطوات تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الأزهرية نصف العام 2021 عبر بوابة الأزهر الشريف من خلال هذا الرابط ( من هنا)، ولكن طالب جميع الطلاب بسرعة الانتهاء منها قبل إجراء الامتحانات.

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رابط الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي وخطوات تقديم الشكاوى

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