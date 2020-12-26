رابط الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي وخطوات تقديم الشكاوى

خطوات تقديم شكاوى إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

حقيقة إيقاف العملية التعليمية داخل الكليات والجامعات المصرية





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يبحث الكثير من طلاب الكليات على مستوى الجامعات المصرية، يوميًا عن رابط الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي وخطوات تقديم الشكاوى، وذلك بالتزامن مع إقتراب امتحانات منتصف العام الدراسي الحالي 2020-2021.وتوفر "الدستور" لقرائها رابط الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي وخطوات تقديم الشكاوى، وذلك من خلال التقرير التالي في خطوات بسيطة، سواء كانت الشكوى عن طريق موقع وزارة التعليم العالي أو التليفون أو بزيارة المقر.يمكن للطلاب أو أولياء الأموروذلك لزيارة الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي، والإستفادة من الخدمات التي يقدمه الموقع للجمهور، وكذلك معرفة مستجدات وزارة التعليم العالي حيال إيقاف الدراسة أو استئنافها في فترة انتشار جائحة كورونا.1- يمكنكم تقديم الشكوى على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء اضغط هنا2- التوجه إلى الإدارة العامة لخدمة المواطنين على العنوان التالى: العنوان: 4 ش ابراهيم نجيب –جاردن سيتى-الدور الرابع، أو الإتصال على تليفون:27923517 فاكس:27945072.نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تم تداوله ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن تعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد، وتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لمدة أسبوعين لتقام في 30 يناير المقبل.وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد مع تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لمدة أسبوعين لتقام في 30 يناير المقبل، مُشددةً على انتظام الدراسة بكافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية، مع انعقاد الامتحانات في مواعيدها المقررة وفقاَ للخريطة الزمنية المقررة للجامعات خلال العام الدراسي الحالي 2020-2021، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.